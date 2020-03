Woningen lopen onder door hevige regen

De hevige regenval van donderdagavond en vrijdag heeft in West-Vlaanderen heel wat wateroverlast veroorzaakt. Brandweerzone Westhoek moest meer dan 90 keer uitrukken voor ondergelopen woningen en kelders in onder meer Poperinge, Ieper en Diksmuide. De IJzer trad buiten zijn oevers, waardoor weiden blank kwamen te staan en grachten overstroomden. Ook in Brugge en Middelkerke klaagden bewoners over water in huizen en kelders.

Problemen waren er ook in restaurant ’t Oosthof in Snellegem (Jabbeke). De kelder en keuken stonden daar vrijdagochtend volledig onder water, maar ’s avonds moest een feest met honderd genodigden plaatsvinden. De dappere zaakvoerders kregen het gebouw toch tijdig klaar. “We hebben er nooit aan gedacht om alles af te blazen”, zei zaakvoerster Blandine Strubbe.

Ook de feestende jeugd in Westvleteren was bijna de dupe van de regen. In de weide waarop de feesttent voor de jaarlijkse fuif van Chiro Pimpernel was opgezet, stond het water meer dan een halve meter hoog. Vervelende omstandigheden om zaterdag in te fuiven, dus werd gisteravond 200 meter verderop nog een nieuwe tent opgezet. Zo kon fuif Bar Canard toch nog doorgaan.

Goed voor grond

En wat met de grondwaterstanden na al die regen? Die worden maar om de maand gemeten, en voor februari en begin maart is dat nog niet gebeurd. “Maar we verwachten dat de regen er wel heel goed aan gedaan heeft”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

