Als eerbetoon tóch op tv

Zelden hebben televisiebeelden en de realiteit achter die beelden verder uit elkaar gelegen. Vlaanderen kon vrijdagavond zien hoe de 14-jarige Anouk Kellens met een eigen versie van Let it be van The Beatles de jury van The voice kids wist te imponeren. Naast het podium stonden mama Melanie en papa Frank eerst gespannen te hopen. En nadien te blinken van trots, toen coach Laura Tesoro als eerste haar stoel draaide. Beelden van vreugde, terwijl de werkelijkheid achter de opgenomen beelden dieptriest is. Want dezelfde mama Melanie die de kijkers kwam vertellen hoe gelukkig haar dochter de jongste tijd wel is, overleed vrijdagochtend tijdens een tragisch verkeersongeval. En de Anouk die op televisie met haar blijdschap geen blijf wist, moest op datzelfde moment de zwaarste klap van haar leven proberen te verwerken.

Natuurlijk is overwogen om de beelden van de zingende Anouk en haar trotse ouders uit de opgenomen uitzending weg te knippen. Maar na overleg met de familie werd beslist om dat net niet te doen, zo meldde VTM enkele uren voor de uitzending. “VTM en de makers, host en coaches van The voice kids betuigen hun medeleven aan de hele familie en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies”, maakte de zender bekend. “In overleg met de familie werd beslist om deze aflevering uit te zenden zoals gepland, als eerbetoon aan het getroffen gezin.”

De auditie van Anouk werd vertoond zonder extra uitleg, zonder vermelding van de tragische dood van haar moeder. De familie zelf wilde er verder ook niet op reageren. Ze kozen ervoor het drama privé te verwerken. Het enige wat de familie kwijt wilde, deed papa Frank via een berichtje op zijn Facebookpagina. “Melanie, wat vandaag een fijne dag moest worden, waar we allemaal naar uitkeken en toegewerkt hadden, is door een stom ongeval de slechtste dag van mijn leven geworden. Je zit in ons hart.”

Hulp kon niet baten

Het was vrijdagochtend 7 uur toen Melanie Taildeman (43) ten val kwam met haar scooter. Het ongeval gebeurde in een straat in Diepenbeek waar de watermaatschappij werken uitvoerde. Wellicht raakte ze de signalisatie die de werfput omzoomde. De hulpdiensten konden niets meer doen, de vrouw overleed ter plaatse. Melanie werkte in een zorginstelling voor mensen met een beperking, en had naast Anouk nog een zoontje van 12.

Enkele uren na het ongeval liet de aannemer die de werken uitvoerde, de werfput in de Alfons Jeurissenstraat toeleggen met klinkers. “We betreuren dit ongeval, dat het gevolg is van een enorm spijtige samenloop van omstandigheden”, zegt Erik Swennen van de gelijknamige nv. “Op 28 februari hebben we op deze plek werken uitgevoerd. Na de werken hebben we de put gedicht tot aan de asfaltlaag. Bedoeling was om zo snel mogelijk asfalt te gieten, maar het regenweer liet dat niet toe. Daarom hadden we rond de werf een afbakeningsnet geplaatst met twee reflecterende bakens en een signalisatielamp. Ik ben al 25 jaar bedrijfsleider, maar zo’n spijtig ongeval heb ik nog nooit meegemaakt. Ook wij in het bedrijf zijn in shock door deze gebeurtenis.”