Geen partij die er in haar campagne de nadruk op gelegd heeft, maar na de zoveelste poging om de federale formatie in gang te trappen, is iedereen het er wel over eens. De Belgische staatsstructuur is aan hervorming toe. CD&V-onderhandelaar Koen Geens probeerde langs die weg vergeefs gezworen vijanden PS en N-VA met elkaar te verzoenen. Door zijn bedenkingen op papier te zetten blies hij het debat helemaal naar de voorgrond.

Alleen dreigt dezelfde valkuil uit het verleden. De meningen variëren van een onmiddellijke splitsing à la Vlaams Belang tot de koortsdroom van het unitaire België van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Naar aloude gewoonte een compromis smeden met wie toevallig aan tafel zit, kan in dat geval bijna niet anders dan bricolage opleveren. Een voorbeeldje: thuisverpleging is een Vlaamse bevoegdheid, verpleging in een ziekenhuis federale materie. Dat krijg je in het buitenland niet uitgelegd.

Op zich heeft het pleidooi van CD&V dus wel verdienste. Zo’n staatshervorming een hele legislatuur lang voorbereiden, om het dan de volgende keer wel goed te doen. Een duidelijk einddoel afspreken zou zeker helpen om wantrouwen weg te nemen aan weerszijden van de taalgrens.

Het is zelfs niet eens alleen Vlamingen tegen Walen. Dat zou nog het voordeel van de duidelijkheid hebben. Maar neen, PS heeft wel oren naar meer Waalse bevoegdheden, MR en Ecolo willen meer België. N-VA wil confederalisme, bij Open VLD is het al lang geen taboe meer om bevoegdheden terug naar het federale niveau over te hevelen. Om daaruit een akkoord te halen, zullen heilige huisjes moeten sneuvelen.

Denkoefeningen zijn er al geweest. Denk maar aan het pleidooi van SP.A’er Johan Vande Lanotte om naar een België van vier volwaardige gewesten te gaan: Vlaanderen, Brussel, Wallonië en een Duitstalig gewest. Dat plan ligt al stof te vergaren sinds 2011. Maar na de zesde staatshervorming is het debat weer gestokt. De studiediensten van de partijen zijn vooral in hun eigen bubbel teksten gaan schrijven. Veel overleg is er niet geweest. Laat staan dat er een levensvatbaar compromis is uitgewerkt over de partijgrenzen heen. Voor één keer op langere termijn denken is dus de boodschap.