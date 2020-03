Buitenlandse Zaken raadt schoolreizen naar Italië af, maar sommige scholen vertrekken toch

Het is voor veel directeurs een ietwat cryptische zin die Buitenlandse Zaken vrijdag rond het middaguur toevoegde aan het reisadvies voor Italië: “Het wordt aangeraden Belgische schoolreizen naar Italië uit te stellen tot nader order.” Hetzelfde geldt voor schoolreizen naar enkele Franse regio’s.

En laat het nu net de periode zijn dat veel middelbare scholieren nog een skireis in het noorden van Italië op de planning hebben staan. Rond de periode van de paasvakantie gaan veel laatstejaars met hun school ook op Italiëreis.

“Zolang Buitenlandse Zaken geen expliciet verbod afkondigt, gaat onze Italiëreis nog steeds door”, zegt Stijn Van Ballaer, directeur van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout. Het Brugse Sint-Lodewijkcollege, waarvan de leerlingen naar het Italiaanse eiland Sicilië gaan, is voorlopig ook van plan de reis nog steeds te organiseren.

Andere scholen wachten nog enkele dagen af, vooraleer definitief te beslissen. “Wij hopen vooral dat er de komende dagen duidelijker communicatie komt van Buitenlandse Zaken”, zegt Erwin De Feyter, directeur van het Sint-Gertrudiscollege in Wetteren. “Er wordt ons nu aangeraden de reis uit te stellen. Wil dat zeggen dat het écht niet kan of mag?”

Al vermoedt De Feyter dat ook de Italiëreis van zijn leerlingen nog maar moeilijk groen licht krijgt. “In overleg met de reisorganisatie bekijken we intussen of we als alternatief naar Praag kunnen afreizen. We willen ook niet het risico lopen onze leerlingen toch naar Italië te laten reizen, om vervolgens – zoals op Tenerife – dagen geblokkeerd te zitten in een Italiaans hotel, stel dat er daar ineens een geval van corona wordt ontdekt.”

Veel scholen willen dit weekend ook eerst een beter zicht krijgen op de financiële gevolgen voor zowel de leerlingen als de school, vooraleer definitief te beslissen. De meeste reizen zijn al volledig betaald. En een doorsnee annulatieverzekering komt niet tussenbeide bij het uitbreken van een epidemie.

Al nuanceert Assuralia, de sectorfederatie van de verzekeringssector: “Het klopt dat de meeste annulatieverzekeringen in dit geval geen dekking bieden”, aldus Peter Wiels. Maar hij raadt directies aan “contact op te nemen met hun reisorganisatie, bijvoorbeeld om te kijken of de reis eventueel met enkele weken kan worden uitgesteld. Of misschien kan er nog voor een alternatieve bestemming worden gekozen.”