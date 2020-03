Zonnepanelenkoning Patrick Decuyper riskeert twee jaar cel

Twee jaar cel, een nog te bepalen geldboete en een verbod om nog op te treden als bestuurder van vennootschappen. De straf die het Brusselse parket zonnepanelenkoning Patrick Decuyper wil opleggen, is niet min.

Het gerecht is niet alleen verontwaardigd over de miljoenenfraude die Decuyper – ex-CEO van eersteklassers Zulte Waregem en Antwerp – pleegde met zijn bedrijf Enfinity, door groenestroomcertificaten te vervalsen voor zonnepanelen die het plaatste bij drie Vlaamse ondernemingen. “Een vervalst keuringscertificaat betekent vooral ook dat de veiligheid van de installatie niet meer gewaarborgd is. Terwijl een keuring juist daarvoor dient”, aldus parketmagistraat Olivier Coene.

Niet alleen Patrick Decuyper, maar ook vader en zoon D., investeerders in Enfinity, de projectleider van de drie betrokken werven en de gecorrumpeerde keurder die de attesten vervalste, riskeren celstraffen van 2 tot 3 jaar en een geldboete.

De verdediging van de beklaagden komt volgende week aan het woord.(yb)