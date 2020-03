Man sterft nadat hij bedolven wordt onder bouwpuin

Olen - Aan Poesdijk in Sint-Jozef Olen is vrijdagavond rond 21.30 uuur een man om het leven gekomen bij een arbeidsongeval.

De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Volgens de eerste vaststellingen was de 38-jarige H.V.D. uit Olen druk bezig met graafwerken aan een woning in afbraak. De man is daarbij onder puin terechtgekomen, vermoedelijk nadat een muur het had begeven. De toegesnelde brandweer kon het slachtoffer lokaliseren. De man werd ter plaatse gereanimeerd en nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar medische hulp mocht niet meer baten.