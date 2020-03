Vlaming wil prioritaire behandeling voor zachte weggebruikers in stadscentra

De Vlaming wil dat de stads- en gemeentebesturen de kaart van de voetganger en fietser trekken. Dat blijkt zaterdag uit de mobiliteitsbarometer van mobiliteitsclub VAB, een steekproef bij 3.000 mensen.

De auto blijft een belangrijk vervoermiddel, maar in het centrum van een stad of gemeente vraagt de Vlaming een prioritaire behandeling voor de zachte weggebruikers. De Vlaming geeft eerst voorrang aan de voetganger en dan aan de fietser in het verkeer, daar waar de Brusselaar de fiets pas na de tram en bus voorrang laat krijgen. VAB verklaart dit verschil doordat de Brusselaar kan rekenen op zeer goed openbaar vervoer.

Fietsbruggen of - tunnels

VAB stelt op basis van de bevraging vast dat Vlaanderen een echte fietsregio geworden is. Zo wil de Vlaming conflictvrije kruispunten, van het centrum van een stad tot in het landelijke gebied. De Vlamingen wijzen vooral infrastructuuroplossingen aan om ongevallen te vermijden. Hierbij ligt de klemtoon op het vermijden van conflicten met auto’s. Zo willen bijna 9 op de 10 Vlamingen dat bij gevaarlijke kruispunten fietsbruggen of -tunnels voorzien worden. Opvallend is ook dat zowel fietsers (89 procent) als niet-fietsers (82 procent) hier het nut van inzien.

Zes op de tien Vlamingen vinden voorts dat er meer fietsstraten aangelegd moeten worden. Ruim zes op de tien Vlamingen menen dat er een maximumsnelheid ingevoerd moet worden op smalle fietspaden en dat vooral gebruikers van speedpedelecs een opleiding kunnen gebruiken. Ruim de helft van de Vlamingen vindt overigens dat speedpedelecs van fietspaden geweerd zouden moeten worden.