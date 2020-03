Medewerker AZ Lokeren test positief op Corona-virus

Lokeren - Een medewerker van het operatiekwartier van het Algemeen Ziekenhuis van Lokeren testte positief op het COVID-19 virus. Dat liet het ziekenhuis vrijdagavond laat weten.

“We werden vrijdagavond 6 maart op de hoogte gebracht van het feit dat een medewerker van het operatiekwartier in ons ziekenhuis positief getest is op COVID-19. De besmetting werd niet opgelopen binnen de muren van het ziekenhuis, maar na contact met personen die uit een risicogebied zijn teruggekeerd”, aldus een mededeling van het ziekenhuis.

“Risico op overdracht is minimaal”

Het ziekenhuis nam direct na de melding contact op met het Agentschap Zorg en Gezondheid om de maatregelen af te stemmen die de komende periode moeten genomen worden.

“Vanuit medisch oogpunt is het, gelet op de incubatietijd van het virus, niet aangewezen om op dit moment tot systematische screening van patiënten of medewerkers over te gaan. Het betrokken personeelslid heeft enkel woensdag 4 maart gewerkt. Gelet op de strikt hygiënische werkomstandigheden die in het operatiekwartier gehanteerd worden, is het risico op overdracht minimaal. Het betrokken personeelslid heeft die dag met vijf patiënten contact gehad. Deze patiënten worden persoonlijk ingelicht. Wij blijven de komende dagen met hen in contact om in geval van eventuele symptomen onmiddellijk actie te ondernemen,” vervolgt de directie van het AZ Lokeren.

Het operatieprogramma zal de komende dagen uitgevoerd worden door personeelsleden die niet in contact geweest zijn met het betrokken personeelslid. De bestaande, strikte toepassing van de vereiste preventieve hygiënemaatregelen wordt gecontinueerd.