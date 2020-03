Chinese export in januari en februari met 17 procent gedaald

In de eerste twee maanden van dit jaar is de Chinese export met 17,2 procent gezakt. Dat meldt de Chinese douane zaterdag. Aan de grond van die exportdaling ligt het coronavirus, dat de economische activiteit in China aanzienlijk heeft doen dalen.

Het gaat om de grootste Chinese exportdaling sinds februari 2019, toen het land volop in een handelsoorlog was met de Verenigde Staten. Het is ook voor het eerst dat de Chinese douane cijfers publiceert voor de eerste twee maanden, en niet enkel voor januari. Waarnemers van Bloomberg hadden een exportdaling met 16,2 procent verwacht.

Activiteiten maar gedeeltelijk hervat

De vakantie voor het Chinees Nieuwjaar, dat dit jaar op 25 januari viel, werd in een groot deel van het land verlengd tot 10 februari, in een poging om de epidemie in te dijken. Maar de activiteit werd maar heel gedeeltelijk hervat: de meeste fabrieken hebben de grootste moeite om hun productie te hervatten. De terugkeer van de werknemers en de belevering van de bedrijven wordt bemoeilijkt door drastische quarantaine maatregelen en aanhoudende beperkingen op verkeer.

De import daalde in de eerste twee maanden met 4 procent, een teken dat de vraag in het land zelf ook afneemt. De Bloomberg-analisten hadden wat betreft de import gerekend op een daling met 16,1 pct. Een logisch gevolg van deze cijfers is de inperking, met 40 procent, van het Chinees handelsoverschot met de Verenigde Staten. Dat cijfer is gedaald van 42 miljard dollar begin 2019, naar 25,4 miljard.