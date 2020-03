Zeker elf doden bij zware regenval in Pakistan

Bij zware regenval zijn in het noordwesten van Pakistan zeker elf doden gevallen, onder wie acht kinderen. Dat maakte een woordvoerder voor de rampenbestrijdingsdienst van de provincie Khyber-Pakhtunkhwa, Taimur Ali, zaterdag bekend.

De voorbije twee dagen raakten ook 22 mensen gewond, en 38 huizen en een schoolgebouw raakten beschadigd. De meeste doden vielen toen de daken van huizen instortten.

De Pakistaanse weerdienst verwacht de komende dagen nog meer zware regen, en vroeg lokale autoriteiten om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. In januari kwamen meer dan 100 mensen om bij de zwaarste sneeuwval in een eeuw in Pakistan.