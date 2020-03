Bill Gates waarschuwde vijf jaar geleden voor ‘griep-achtige pandemie’: “Binnen 60 dagen in elke wereldstad”

In 2015 sprak Bill Gates in een interview met Vox over zijn obsessie over de vraag: “Wat is het meest waarschijnlijke scenario waardoor in de komende 20 jaar meer dan 10 miljoen mensen zullen sterven?” Volgens Gates was dat geen aardbeving, asteroïde of een oorlog maar een soort van epidemie zoals de Spaanse griep. Voorspelde de Amerikaanse ondernemer toen al onbewust het coronavirus?

“Kijk naar de statistieken van de 20ste eeuw. Dan zie je een piek in het sterftecijfer direct na de Eerste Wereldoorlog. De meesten vragen zich dan af wat de oorzaak was. Wel, dat was de Spaanse griep”, legde Bill Gates toen uit. Zijn angst voor een pandemie ontstond nadat hij het algoritmisch model dat moest helpen om polio uit te roeien, gebruikte om ziektes gelijkaardig aan de spaanse griep te onderzoeken. Hij ontdekte dat als zo’n epidemie vandaag zou voorkomen, het binnen de 60 dagen verspreid zou worden in alle stedelijke centra over de hele wereld. Iets dat in 1918 niet met de Spaanse griep gebeurde.

Hoe kan dat dan? Volgens de miljardair zou de ziekte zich zo snel kunnen verspreiden omdat mensen nu zo snel bewegen en er nu ongeveer 50 procent meer mensen over de grenzen heen reizen dan in 1918. En dus elke nieuwe ziekte samen met hen de grens oversteekt, zelfs voor er weet is van een nieuwe ziekte. ”We hebben qua verspreiding, de gevaarlijkste omgeving gecreëerd die we ooit in de geschiedenis van de mensheid hebben gehad”, zei Gates toen.