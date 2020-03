De dood van Annie baadde al in mysterie, nu is ze ook nog eens bestempeld als top secret door Zweedse overheid

Ze werd teruggevonden op het Schotse strand Prestwick Beach. Haar tas, paspoort en portemonnee lagen naast haar lichaam. Maar wat er nu precies met Annie Borjesson gebeurde in 2005 is nooit bekendgemaakt. En nu de Zweedse overheid verschillende documenten geclassificeerd heeft als ‘top geheim’ doen er nieuwe complottheorieën de ronde.

In 2004 verhuisde Borjesson naar Edingburgh om er Engels te leren. De dag voor ze stierf was ze naar de luchthaven van Prestwick afgereisd met de bedoeling terug te vliegen naar Zweden. Maar daar kwam ze nooit aan. Volgens de Schotse en de Zweedse autoriteiten zou de vrouw zelfmoord gepleegd hebben door verdrinking, hoewel haar familie dit nooit geloofd heeft.

“Zware gevolgen voor Zweden”

Haar dood zorgde voor een golf van samenzweringstheorieën in de jaren die volgden. Eén daarvan was dat de luchthaven van Prestwick volgens Fox News gebruikt werd voor de ‘extralegale overdracht van gevangenen’ tussen landen. In die periode kwam er namelijk een rapport waarin stond dat verschillende Europese landen meerwerkten aan de clandestiene transport van terreurverdachten door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA.

Eind 2019 werd de podcast ‘What happened to Annie?’ uitgezonden door Sky News. Daarin wordt er gezegd dat de documenten van het onderzoek “zwaar geredigeerd zijn” omdat de dood van Annie door het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwd word als “top secret”. Ook wordt er gezegd dat de openbaarmaking van de informatie de “internationale en nationale betrekkingen van Zweden zal schaden.” In een ander document, ingediend een dag na haar dood, lijkt de Zweedse ambassade aan te geven dat Annie zelfmoord pleegde, ondanks het feit dat er volgens Fox News geen post-mortem onderzoek werd gedaan op het lichaam.

In beroep tegen Zweden

Volgens de Britse krant The Daily Mail zou de moeder van Annie ‘verontrust zijn’ door de beslissing om de dood van haar dochter geheim te houden. Ze is van plan in beroep te gaan voor de volledige vrijgave van alle documenten met betrekking tot Annie’s dood. Ook wil de moeder dat de post-mortem foto’s worden vrijgegeven. Volgens haar is het van ‘publiek belang’ om uit te zoeken wat er nu precies met haar dochter is gebeurd.