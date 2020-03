Appartementen onbewoonbaar na restaurantbrand in Wilrijk

In het Antwerpse district Wilrijk is vrijdagnacht brand uitgebroken in een restaurant aan de Eglantierlaan. De bovenliggende appartementen liepen rook- en waterschade op. De appartementen boven het keukengedeelte, aan de Berkenlaan, zijn onbewoonbaar verklaard. Bij de brand vielen geen gewonden.

“De brand is mogelijk in de keuken van het restaurant ontstaan en zette zich daarna door naar twee appartementen erboven. Aangezien de brandhaard in een schacht zat, kostte het de brandweer enige moeite om het vuur onder controle te krijgen”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

De brand ging met veel rook gepaard, ook in de appartementen boven het restaurantgedeelte aan de Eglantierlaan. Zij liepen vooral rook- en waterschade op. Het pand aan de Berkenlaan is onbewoonbaar door de brand.

Alle bewoners konden tijdig naar buiten raken. “Ze moesten de nacht elders doorbrengen. Bijna iedereen werd opgevangen door vrienden of familie. Slachtofferzorg van de politie kwam ter plaatse om zich om de betrokkenen te ontfermen. Zaterdag zullen een branddeskundige en het gerechtelijk lab nog ter plaatse komen”, zegt Wouter Bruyns.