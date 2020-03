Vakbonden blokkeren Lidl-vestiging in Kontich

Kontich - De Lidl-vestiging in Kontich wordt zaterdagochtend geblokkeerd door een actie van de socialistische en de christelijke vakbond. Dat meldt Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt. “Al het personeel is in de winkel en wil aan de slag, maar kan dat dus niet”, zegt Colbrandt.

Wouter Parmentier, vakbondsverantwoordelijke bij ACV Puls, bevestigt de actie, die er volgens hem gekomen is op vraag van het personeel. “Leidinggevenden lopen nu rond op de vloer, en dat komt intimiderend over op het personeel”, zegt Parmentier nog. In de loop van de voormiddag zitten directie en bonden samen om een oplossing te vinden.

Parmentier haalt aan dat een van de medewerkers van de winkel in Kontich recent het nieuws kreeg overgeplaatst te zullen worden naar de Lidl in Sint-Niklaas. “In de regio zijn er vijf of zes van deze voorbeelden te noemen, van personeelsleden die als pionnen verzet worden naar een andere winkel”, zegt Parmentier. “Daarover bestaat veel ongenoegen, ook omdat teams uit elkaar getrokken worden.”

Opnieuw samenzitten

Woordvoerster Colbrandt bevestigt de overplaatsing van het personeelslid. “De actie draait enkel hierrond”, zegt ze. “Voor volgende week was nog overleg gepland, maar de vakbond wil vandaag samenzitten. Dat gaan we in de loop van de voormiddag ook doen.”

De voorbije dagen zaten directie en bonden al enkele keren aan tafel, maar dat leverde geen akkoord op. “De directie legt wel uit waarom ze deze beslissing genomen heeft, maar is niet bereid die beslissing in vraag te stellen”, klinkt het bij de vakbondsman. “Hopelijk komen we tot een oplossing bij het overleg.”

Een ander punt van onvrede bij het personeel is de werkdruk. “De winkel in Kontich draait een heel goede omzet, maar kampt met een kleine infrastructuur”, zegt Parmentier. “De werkdruk is daardoor hoog, er zouden dus extra uren moeten bijkomen.”