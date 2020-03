Vrouwen zijn minder betrokken bij zware ongevallen dan mannen

Naar aanleiding van de wereldvrouwendag zondag, wil Vias een einde maken aan vooroordelen over vrouwen achter het stuur. Uit analyses van het instituut voor verkeersveiligheid blijkt dat vrouwen minder risico’s nemen dan mannen en minder betrokken zijn bij zware ongevallen. “Dat komt omdat ze van nature voorzichtiger rijden”, luidt het.

Bij verkeersongevallen vertegenwoordigen vrouwen 43 procent van de slachtoffers, of ze nu bestuurder, passagier of voetganger zijn. Ze vormen 44 procent van de lichtgewonden, 34 procent van de zwaargewonden en 24 procent van de doden. Als enkel naar bestuurders wordt gekeken die betrokken zijn bij letstelongevallen, zakt het aandeel vrouwen naar 37 procent.

Vier keer vaker positief blazen

Ongevallen waarbij er een vrouwelijke bestuurster betrokken was, hebben ook bijna twee keer minder vaak een dodelijke afloop dan de ongevallen met een mannelijke bestuurder. “We tellen 12 doden per 1.000 letselongevallen waarbij een vrouwelijk autobestuurder betrokken was, ten opzichte van 19 doden bij letselongevallen met een mannelijke bestuurder”, aldus Vias.

Vrouwen vertonen dan ook veel minder “risicogedragingen” tijdens het rijden. Zo blazen mannen vier keer vaker positief op alcohol, is het aandeel vrouwen dat een gordel draagt in de auto hoger dan bij mannen, respecteren vrouwen beter de snelheidslimieten en gsm’en ze minder achter het stuur. Voorts getuigen ze “van meer verantwoordelijkheidszin” dan mannen en hebben ze ook “meer respect voor de andere weggebruikers”, zegt Vias.