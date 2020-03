Freya Piryns na haar politieke afscheid: “Ik heb professionele hulp moeten zoeken toen ook de laatste poot nog vanonder mijn stoel werd gezaagd”

Na twintig jaar in de Antwerpse gemeenteraad en zeven jaar in de Senaat neemt Freya Piryns afscheid van de politiek. Een zware beslissing voor de politica. “Toen eind vorig jaar de laatste poot onder mijn stoel werd weggezaagd, had ik wel even het gevoel dat de grond onder mijn voeten wegzakte”, vertelt ze aan De Morgen.

Ondanks het feit dat Piryns niet rancuneus of bitter wil worden, geeft ze aan De Morgen toe dat ze een hele zware periode achter de rug heeft. "Op een erg onhandige manier werd ik vervangen in de raad van bestuur van de VRT", vertelt ze.

Niet meer groen, wel ecologist

Het was vooral de manier waarop dat gebeurde dat voor Piryns niet door de beugel gaat: “De dingen met open vizier uitpraten of op een menselijke manier dat soort moeilijke beslissingen meedelen, dat is niet de beste kant van de partij. Het heeft er zo diep ingehakt dat ik de weken nadien professionele hulp heb moeten zoeken.”

Hoewel Piryns in hart en nieren een ecologist is, heeft ze besloten even afstand te nemen van de partij: “Als mensen merken dat ik hen defriend op Facebook, is dat niet persoonlijk. Wel omdat ze iets te veel berichten posten over Groen. Deze beslissing doet echt pijn. Ik heb nu even een detox van de partij nodig. Maar wees gerust, ik ga mijn lidkaart niet terugsturen.”

