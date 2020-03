UZ Leuven moet tests voor coronavirus inperken vanwege tekort aan reagentia

Het referentielab van het Leuvense universitair ziekenhuis (NRC) is momenteel “genoodzaakt” een triagesysteem te gebruiken voor de tests op het coronavirus. Dat meldt Sciensano, het Belgisch instituut voor volksgezondheid, op zijn site. “Er wordt prioriteit gegeven aan de meest dringende stalen op basis van de klinische gegevens ingevuld op het aanvraagformulier”, is te lezen. Sciensano vraagt artsen dat formulier volledig in te vullen. Reden voor dat triagesysteem is een gebrek aan reagentia, die nodig zijn om de tests uit te voeren.

Viroloog Marc Van Ranst bevestigde eerder al op Twitter dat de normale voorraad voor zes maanden er op zes dagen is doorgevlogen. “Elk lab in elk land plaatst nu bestellingen voor dezelfde reagentia”, tweette Van Ranst. “Er zijn stockbreuken wereldwijd. Daarom behandelen we de meest dringende stalen uiteraard eerst.”

De reagentia die gebruikt worden bij tests op het coronavirus, worden ook gebruikt om andere virussen op te sporen. Steven Van Gucht, voorzitter van het wetenschappelijk comité rond het coronavirus, noemt het bevoorradingsprobleem recent en mogelijk slechts tijdelijk. “Er bestaan andere methodes om het virus te detecteren, maar die zijn niet zo efficiënt.”

“Het NRC stelt alles in het werk om de resultaten van alle stalen zo snel mogelijk te rapporteren”, staat nog in het bericht op de Sciensano-site.