PVDA: “Beperk lonen van ministers en parlementsleden zolang er geen regering is”

PVDA dient een wetsvoorstel in om de lonen van politici en partijdotaties stelselmatig af te bouwen als de regeringsonderhandelingen in de toekomst te lang aanslepen. “Het is toch niet normaal dat men lonen van 7.000 tot 19.000 euro blijft uitbetalen terwijl sommige partijen er baat bij hebben dat alles geblokkeerd blijft?”

“Als er na zes maanden onderhandelen (ondertussen zijn we al negen maanden na de verkiezingen, nvdr.) nog altijd geen oplossing is, stellen wij voor om de lonen van ministers, de parlementaire vergoedingen en de partijdotaties te verlagen met tien procent. En dat vervolgens elke maand, tot er een oplossing komt”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Volgens hem hebben verschillende partijen er in het huidige politieke klimaat baat bij om alles te blijven blokkeren. “En dat heeft geen enkel gevolg voor die politici of hun partij. Er is een politieke cultuur ontstaan waarin men eindeloos politiek stratego kan spelen. Er bestaat geen enkele andere organisatie waar men doorbetaald wordt om een situatie te laten verrotten. Het zal snel gedaan zijn met politieke spelletjes als partijen en politieke verantwoordelijken zelf iets te verliezen hebben.”

Volksvertegenwoordigers krijgen nu 7.851 euro bruto per maand, ministers tot 19.467 euro per maand. In het voorstel van PVDA vallen de partijdotaties terug op nul euro na vijftien maanden zonder regering. De ministeriële lonen en parlementaire vergoedingen verminderen elke maand met tien procent tot ze het niveau bereikt hebben van “een doorsnee loon”.

In geval van nieuwe verkiezingen of de vorming van een regering worden alle vergoedingen en dotaties opnieuw volledig toegekend.