Seriemoordenaar Michel Fourniret bekent na 17 jaar de moord op 15-jarige Estelle Mouzin

Seriemoordenaar Michel Fourniret heeft donderdag bekend dat hij Estelle Mouzin vermoord heeft. Dat meldt de Franse krant Le Point. Tot nu toe had hij altijd ontkend iets te maken te hebben met de verdwijning van het Franse meisje op 9 januari 2003 en beweerde hij die dag in zijn woning te zijn in België.

Michel Fourniret, ook bekend als ‘het monster van de Ardennen’, heeft na 17 jaar bekend dat hij de toen 9-jarige Estelle Mouzin vermoord heeft in de Franse gemeente Guermantes, terwijl ze terugkeerde van school. Het lichaam van Estelle werd nooit teruggevonden.

Fourniret kwam in het verleden al in beeld als verdachte. Maar tot nu toe had hij altijd een telefoontje naar zijn zoon op die bewuste dag als alibi gebruikt. Zijn zoon heeft nooit op de oproep geantwoord, maar dat Fourniret gebeld heeft, werd later ook bevestigd aan de hand van telefoongegevens. Die versie werd echter in vraag gesteld toen zijn ex-vrouw, Monique Olivier, eind 2019 aangaf zelf dat telefoontje te hebben gepleegd.

LEES OOK. Ex-vrouw verklaart dat seriemoordenaar Michel Fourniret ook de moord op Estelle Mouzin (9) pleegde

LEES OOK. Van Dutroux tot de slachter van Bergen: dit zijn de Belgische seriemoordenaars

Nog geen aanwijzingen naar Estelle’s lichaam

Het lichaam van Estelle Mouzin werd nooit teruggevonden Foto: AFP

Op 27 november 2019 werd Michel Fourniret aangeklaagd voor ‘ontvoering en gedwongen opsluiting gevolgd door de dood’ in het onderzoek naar de verdwijning van Estelle Mouzin, na een lange hoorzitting in het kantoor van rechter Sabine Khéris. Tijdens de hoorzitting had de seriemoordenaar - die beweert te lijden aan geheugenverlies - niet formeel bekend.

Maar donderdag heeft Fourniret uiteindelijk dus toch toegegeven dat hij achter de verdwijning zit van het negenjarig meisje. Vrijdag ging de hoorzitting verder maar het is op dit moment nog onduidelijk wat hij gezegd heeft en of hij informatie heeft gegeven over waar het lichaam van Estelle Mouzin is.

Fourniret werd in 2008 al tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, verkrachting en moord op zeven meisjes en vrouwen. Waaronder ook de twaalfjarige Belgische Elisabeth Brichet.