Griekenland gaat twee nieuwe gesloten kampen bouwen voor migranten

Griekenland gaat twee nieuwe tijdelijke opvangkampen bouwen voor de honderden nieuwe migranten die de voorbije dagen op de Griekse eilanden zijn toegekomen, nadat Turkije hen had aangezet om de oversteek te wagen. Dat zegt de minister van Migratie, Notis Mitarachi, zaterdag op tv-zender Skai TV. “We willen twee gesloten kampen bouwen in de regio van Serres en in de regio van Athene, met duizend plaatsen”, zei Mitarachi. “We hebben de steun van de lokale bevolking nodig. We kunnen al die mensen niet op de eilanden laten.”

De nieuwe kampen zullen de asielzoekers opvangen die aangekomen zijn na 1 maart, dus na de aankondiging van Turkije dat het geen vluchtelingen of migranten meer zou tegenhouden om naar Griekenland of de rest van Europa te vertrekken. De inwoners van een stad in de regio van Serres waar volgens de geruchten het nieuwe kamp zou komen, hebben deze week al geprotesteerd tegen de komst ervan.

Meer dan 1.700 migranten zijn deze week toegekomen op Lesbos en op vier andere eilanden in de Egeïsche Zee. In de overbevolkte vluchtelingenkampen verblijven nu al 38.000 migranten in precaire omstandigheden. De nieuwe golf migranten vergroot de spanningen nog op het eiland, waar dit jaar al de meeste migranten toekwamen. Medewerkers van ngo’s en journalisten werden belaagd.

Rookbommen en traangas

Volgens de Griekse media zouden Turkse militairen migranten letterlijk dwingen om de grens met Europa illegaal over te steken. De Griekse staatszender ERT toont zaterdag video’s waarop te zien is hoe Turkse soldaten migranten slagen en schoppen om hen naar de Griekse grens te drijven. Ook is een rookbom te zien, en wolken traangas, die van Turkse zijde in de richting van de Griekse grens over de hekken worden gevuurd.

‘s Nachts hadden migranten geprobeerd om het grenshek in brand te steken om naar Griekenland te kunnen trekken, klinkt het ook. Volgens de Griekse veiligheidsdiensten is vrijdagnacht en zaterdagnacht meermaals verhinderd dat migranten de grens overstaken. In totaal werden 27 personen opgepakt.