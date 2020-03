Twee arbeiders gewond bij ongeval op bouwwerf aan Antwerp Tower

Antwerpen - Bij een ongeval op een bouwwerf op de Antwerpse Teniersplaats raakten zaterdagmorgen twee arbeiders gewond. Om een nog onbekende reden kwam één van de metalen stutten los en belandde die op de slachtoffers.

“De arbeiders waren aan het werk in een bouwput over de Antwerp Tower”, legt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie uit. “Op die plaats wordt beton gestort in specifieke bekistingen. Om die op z’n plaats te houden, maken ze gebruik van metalen stutten. Om onbekende reden is één van de stutten losgekomen en op de slachtoffers beland.”

De brandweer kon de twee mannen bevrijden, waarna het medisch personeel zich over de slachtoffers ontfermde. Een van hen raakte ernstig gewond, de tweede is er minder ernstig aan toe. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. “Over de toestand is nog niets bekend. Nu volgt een onderzoek, onder leiding van de arbeidsauditeur, naar de omstandigheden van het ongeval”, zegt Bruyns.

