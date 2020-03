Jarenlang hielden de steenrijke Barclay-broers het stijlvol en discreet. Nu rolt de 85-jarige tweeling vechtend over straat over de verkoop van een van de bekendste hotels ter wereld.

Jarenlang was het een gouden wet bij de Barclay-broers: mondje dicht en uit de media blijven. "Elke publiciteit is slechte publiciteit", was het levensmotto van de identieke tweeling Frederick en David ...