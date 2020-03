VIDEO. Blauwe watertoren op Opel site met explosieven neergehaald

Antwerpen - In de Antwerpse Haven is zaterdagochtend de blauwe watertoren op de Opel-site neergehaald. De watertoren ging neer door gecontroleerde explosies. Tien jaar sinds de sluiting van de fabriek, wordt het terrein nu opgekuist.

Sinds oktober wordt, in opdracht van de haven van Antwerpen, de voormalige Opel-site gesloopt. Intussen is meer dan 80 procent van de fabriekshallen- en gebouwen gesloopt. Vandaag werd door middel van een gecontroleerde explosie de iconische blauwe watertoren afgebroken.

De iconische 50 meter hoge toren met de herkenbare blauwe bol werd in 1966 door General Motors gebouwd. Het reservoir, met een diameter van bijna 13 meter, diende als wateropslag, op instructie van de brandweer. De hoogte van de toren zorgde daarbij voor extra druk op het water, ingeval er ooit geblust moest worden. Vandaag werd de toren afgebroken met een gecontroleerde explosie. De knal was in een ruime omgeving hoorbaar, maar het geheel duurde slechts enkele seconden. De toren ging netjes tegen de vlakte. Daarna werd de toren verder ontmanteld en geruimd.

De volledige sloopwerken worden naar verwachting tegen september 2020 afgerond waarna het gebied bouwrijp gemaakt kan worden. Het terrein van circa 88 hectare groot, een equivalent van 110 voetbalvelden, is één van de laatste grote beschikbare terreinen in de haven en biedt dankzij de gunstige ligging vlakbij de grootste chemische cluster van Europa veel mogelijkheden. Port of Antwerp wil met de Churchill Industrial Zone een verdere stap zetten in de transitie naar een duurzame en circulaire haven en daarbij ook kansen geven aan kleinere innovatieve startups.

