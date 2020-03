Bestuurder heeft twee kinderen in laadruimte, is dronken en rijdt zonder rijbewijs

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft vrijdagavond de bestuurder van een lichte vrachtwagen betrapt met 2,5 promille alcohol in het bloed. In de laadruimte bevonden zich twee kindjes die geen zitplaats hadden en dus ook geen gordel konden dragen. De bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen, omdat dat eerder al werd ingetrokken. Zijn voertuig werd in beslag genomen.

De verkeerspolitie controleerde in totaal 796 bestuurders op het gebruik van alcohol en/of drugs in het verkeer. Het team had controleposten opgezet aan de Verviersstraat, Oude Leeuwenrui, Plantin en Moretuslei en in de omgeving van de kerk in Ekeren.

Zes bestuurders reden onder invloed van alcohol en evenveel hadden drugs genomen. De politie trok zeven rijbewijzen in. Verder zijn twee bestuurders die door het rood waren gereden en twee die in een verboden richting waren gereden, op de bon gevlogen. Twee keer stelde de politie bij controle vast dat de keuring vervallen was. Eén leerling-bestuurder reed buiten de toegelaten uren en drie personen hadden hun gordel niet om. De politie stelde ook vast dat drie fietsers zonder verlichting reden.