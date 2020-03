Europa vermindert mogelijk steun voor Turkije, Griekenland schrapt asieluitkeringen

Een mogelijk financieel pakket voor Turkije, voor de opvang van vluchtelingen op Turkse bodem, zou kleiner kunnen zijn dan aanvankelijk gepland. En het zal afhangen van de vraag of Ankara al dan niet het vluchtelingenakkoord naleeft, zegt de Europese commissaris voor Begroting Johannes Hahn zaterdag.

“Vele scholen, kleuterscholen en ziekenhuizen zijn gebouwd voor vluchtelingen en die moeten opnieuw gefinancierd worden”, zei Hahn aan de Duitse krant Die Welt. De EU zou “in principe bereid zijn om de steun voor vluchtelingen in Turkije te verlengen”, maar alleen als Turkije stopt met zijn “chantagepolitiek”, waarbij het ermee dreigt om migranten naar de EU te sturen.

Turkije liet vorig weekend verstaan dat het migranten en vluchtelingen niet langer zou tegenhouden om naar Europa te reizen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan meent dat de EU onvoldoende helpt om de lasten van de vluchtelingencrisis te dragen. Hij eiste ook steun voor zijn inspanningen om een politieke oplossing in de Syrische burgeroorlog te bereiken. In de loop van de week escaleerde de situatie aan de Grieks-Turkse grens, met migranten die door het grenshek wilden breken.

Deze zaterdag dreigde de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu al opnieuw. Hij zei dat 143.000 migranten ondertussen Griekenland bereikt hebben. Dat aantal zal nog sterk stijgen, zei hij aan journalisten in de Oost-Turkse stad Elazig. “Dit is nog maar het begin”, zei de minister. De cijfers zijn niet te verifiëren en liggen in elk geval veel hoger dan de 1.700 migranten die volgens Griekenland sinds vorig weekend Europa bereikt hebben.

Griekenland kondigde intussen aan dat het zijn financiële hulp aan asielzoekers zal inperken vanaf 15 maart. Op die manier wil het de druk verlichten die hun opvang op het land legt.