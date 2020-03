Dylan Mbayo, beloftevolle voetballer én topverkoper: “Ik voetbal om vrienden en familie gelukkig te maken”

Dylan Mbayo is van beroep profvoetballer. Maar de tiener zit ook nog op school en werkt daarom ook in de fanshop van AA Gent in het kader van zijn stage. Wij gingen winkelen en ontdekten een vlotte verkoper, maar bovenal een opvallend verstandige en spontane kerel. Hij is nog maar achttien jaar oud, maar Mbayo praat met de rust en nuchterheid van een ervaren rot in het vak. Wij overlopen samen met hem ‘zijn alfabet’.