Bus met passagiers zakt door wegdek

Lier - Een bus van De Lijn zakte zaterdagmiddag door het wegdek in de Hofstraat in Lier. Alle inzittenden bleven ongedeerd.

Vorig weekend meldde een buurtbewoner aan de stad dat er in de Hofstraat een klinker in het wegdek ontbrak en dat er zich daaronder een groot gat bevond. “Arbeiders van de stad zijn daar dan gaan graven, hebben de holte opgevuld en de klinkers heraangelegd. Ik vermoed dat nadien iets verderop een nieuwe holte onder het wegdek is ontstaan en dat daar de lijnbus door het wegdek zakte”, zegt schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA).

De Hofstraat blijft nu volledig afgesloten tot de oorzaak van de holtes onder het wegdek is gevonden. “Maandag komt een ploeg van de stad ter plaatse voor een grondig onderzoek. De kans is groot dat er een lek in de riolering of de waterleiding zit, maar dat konden we afgelopen week niet vaststellen.”

De Lijn stuurde een andere bus, zodat de passagiers hun reis konden verderzetten.