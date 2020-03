Ontspannen naar match van de waarheid: wij trokken de hele weel mee in het spoor van Waasland-Beveren

De degradatiestrijd nadert zijn ontknoping. Dit weekend kunnen de kaarten geschud zijn. Maar evengoed wordt de degradatiestrijd weer nieuw leven ingeblazen. Eén ding is zeker: Waasland-Beveren kan vanavond maar beter winnen in Moeskroen. Wij nestelden ons een week in het spoor van de Waaslanders. En ondanks de degradatiestress, leefde de club ontspannen toe naar de match van de waarheid.