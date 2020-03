Dertigtal bewoners geëvacueerd bij brand in Brussels appartementsgebouw

Brussel - De Brusselse brandweer werd zaterdagochtend opgeroepen voor een brand in een appartementencomplex van acht verdiepingen in de Belliardstraat in Brussel. Tijdens de bluswerken werden 29 bewoners uit voorzorg geëvacueerd. Dat meldt de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De brand was ontstaan in de trappenhal van het complex. In de inkomhal van het gebouw hebben kasten en ander meubilair ook vuur gevat. Tijdens de bluswerkzaamheden werden 29 bewoners met behulp van ademhalingsapparatuur geëvacueerd via brandweerladders en langs de trappenhal, waaronder een persoon met beperkte mobiliteit. Vier mensen werden preventief naar het ziekenhuis gebracht, de rest werd naar een hotel gebracht met een bus. De brand was al snel onder controle.

De oorzaak van de brand moet nog worden vastgesteld. De bewoners mogen pas terugkeren nadat het gebouw genoeg werd geventileerd en er een controle op de aanwezigheid van koolmonoxide werd uitgevoerd, aldus de brandweer.