Dringend gezocht: zand, want tegen eind deze eeuw kan helft van ’s werelds zandstranden verdwenen zijn

Nu skiën dit jaar geen evidentie is – weinig sneeuw, veel virussen – kunnen we ons maar beter concentreren op onze volgende zomervakantie. Tien dagen ontstressen op een zonovergoten strand, dat zegt u wel wat? Dan kan u maar beter niet te lang meer wachten, want uit nieuw Europees onderzoek blijkt dat de helft van ’s werelds zandstranden tegen het einde van de eeuw verdwenen is.