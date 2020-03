Bart De Wever herbeleeft 70s op Mamma Mia-première in Antwerpen

In de Stadsschouwburg in Antwerpen is zaterdagavond Mamma Mia in première gegaan. De musicalliefhebber werd gevraagd om in 70s Mamma Mia-stijl te komen. Bart De Wever en zijn gezin voldeden daar alvast aan.

Bart De Wever in een kanariegeel kostuum, inclusief de olifantenpijpen, geen alledaags zicht. Toch liet de Antwerpse burgemeester zich verleiden. “Al lang fan van Abba. Vanavond Mamma Mia in première. Tijd om diep in de kleerkast te duiken!” klonk het.

De Wever woonde de voorstelling bij met zijn hele gezin, en ook zij voldeden aan de kledingvoorschriften.