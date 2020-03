Van “totaal onwerkbaar” tot “het perfecte compromis: hoe realistisch is een afspiegelingsregering?

Het idee van de noodregering was nog maar net van tafel, of het ballonnetje van de afspiegelingsregering werd deze week alweer opgelaten. Dat komt erop neer dat de partijen die op regionaal niveau in de regering zitten ook federaal samenwerken. Niet toevallig komt het idee van CD&V, dat zich nog altijd vastklampt aan N-VA. Maar is het wel realistisch?