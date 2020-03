Hoe besmettelijk is corona ten opzichte van SARS, Ebola, Mexicaanse griep?

Het is niet de eerste keer dat we getroffen worden door een epidemie. Een youtube gebruiker zette alle cijfers eens op een rijtje en kwam tot een opvallende grafiek.

Dat het coronavirus erg besmettelijk is blijkt uit de duizenden mensen die zich ondertussen hebben aangemeld wereldwijd. Maar is corona erger dan ebola of sars? Ja zo blijkt, als we spreken over het aantal besmettingen. Het is daarentegen minder dodelijk dan de andere ziektes. Met een mortaliteit van 2,4 procent is corona minder dodelijk, bij sars, een gelijkaardig virus, was de mortaliteit 5,6 procent.

De video dateert al van 12 februari en werd al meer dan 3 miljoen keer bekeken. De video toont hoe de ziekte evolueerde in de eerste twee maanden sinds de uitbraak.