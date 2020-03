Voortaan automatische toekenning van tegemoetkoming voor personen met handicap

Wanneer personen met een handicap 21 jaar worden, vervalt het recht op verhoogde kinderbijslag en hebben ze meestal recht op een integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming. Alleen moeten ze daarvoor een speciale aanvraag indienen. Eén op de vier doet dat niet, omdat de aanvraagprocedures te ingewikkeld zijn, zo ontdekte CD&V-parlementslid Nahima Lanjri. Op haar voorstel wordt aanstaande donderdag in de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2021 automatisch tot zo’n tegemoetkoming moet leiden.

“Dat had al veel eerder moeten gebeuren”, zegt Lanjri. Het parlement besliste eigenlijk al op 6 maart 2007 dat het recht op uitkeringen automatisch onderzocht zou worden, maar ondanks herhaaldelijke aandringen bleef die wetswijziging dode letter. “Een schande, een zware nalatigheid”, vindt het Kamerlid. “De automatische toekenning is een absolute noodzaak in een warme, zorgzame samenleving. Zeker omdat onderzoek aantoont dat vele personen met een handicap moeite hebben om hun dagelijkse administratie en geldzaken te beheren.”