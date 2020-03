Mechelen, Anderlecht en Genk nog in de running voor Play-off 1, Waasland-Beveren heeft nog waterkans: dit zijn alle scenario’s voor de volgende speeldag

Anderlecht en Genk zijn nog niet uitgeteld in de strijd voor Play-off 1, Waasland-Beveren is nog niet definitief veroordeeld. Dat zijn de voornaamste conclusies na de voorlaatste speeldag van de Jupiler Pro League.

STRIJD OM PLAY-OFF 1

Voor Anderlecht lag de zaak simpel: winnen tegen Zulte Waregem. Dat deed het ook, en vlotjes zelfs: het werd 6-0. KV Mechelen, dat de speeldag als nummers zes begon, wist ook wat het moest doen: winnen tegen Eupen om belagers Anderlecht en Genk op veilige afstand te houden. Een heerlijke goal van Igor De Camargo bracht de Maneblussers op voorsprong, maar pijnlijk mistasten van Swinkels maakt dat Eupen gelijk kon maken.

Intussen was Racing Genk van een 1-0 achterstand naar een 1-2 voorsprong geklommen op het veld van Oostende. Het zou uiteindelijk nog 2-4 worden. Daardoor bleef Mechelen Genk net voor op basis van het aantal gemaakte doelpunten.

En nu?

Volgende week bezoekt Anderlecht-STVV. Genk en Mechelen spelen tegen elkaar. Als Anderlecht wint en Mechelen en Genk gelijkspelen, speelt paars-wit onverhoopt Play-off 1. Is er een winnaar in Genk-Mechelen, dan gaat die zeker naar Play-off 1. Is er geen winnaar en wint Anderlecht niet, dan haalt KV Mechelen voor het eerst ooit de top-zes.

STRIJD TEGEN DEGRADATIE

Waasland-Beveren trok naar Moeskroen met een simpele opdracht: winnen, om zo de kloof met Oostende (twee punten) en Cercle Brugge (drie punten) op zijn minst te behouden. Dat lukte niet: Cercle en Oostende verloren weliswaar, maar de Waaslanders ook. Daardoor is Cercle gered: Waasland-Beveren kan weliswaar evenveel punten halen, de Bruggelingen zullen altijd meer matchen gewonnen hebben.

En nu?

Het reeds veilige Cercle Brugge ontvangt Oostende. Wint de thuisploeg én klopt Waasland-Beveren op eigen veld AA Gent, dan zijn de Waaslanders gered. I

EN DE REST?

Club Brugge klopte stadsgenoot Cercle met 2-0. Kortrijk ging op eigen veld onderuit tegen Antwerp. Standard en Sint-Truiden speelden gelijk, terwijl AA Gent pijnlijk thuisverlies leed tegen Charleroi: 1-4.