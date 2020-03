Save The best for last. Deze regel past Anderlecht toe. Een swingend RSCA walste voorbij Zulte Waregem (7-0) en KV Mechelen won niet. Opeens is Play-off 1 niet meer zo ondenkbaar. Surreëel. Wint paars-wit volgende week van STVV, terwijl Mechelen en Genk gelijkspelen in het onderlinge duel, dan is het zover. Nergens bedenken ze betere scenario’s dan in de Jupiler Pro League. Zelfs niet bij Blind Getrouwd.