“Het strafste van allemaal is dat Anderlecht nog niet is uitgeteld. En als Mechelen Play-off 1 nog misloopt, weten ze waar ze de oorzaak moeten zoeken”

Gevechten op KV Mechelen en in Moeskroen. Dan weet je dat er frustratie is. Bij KV Mechelen en Waasland-Beveren. KV Mechelen weigerde door de 1-1 tegen Eupen Anderlecht uit te tellen voor Play-off 1, voor Waasland-Beveren is de degradatie na het verlies in zowaar Moeskroen heel dichtbij.