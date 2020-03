Noord Italië gaat in lockdown, Lombardije en 11 andere provincies krijgen strenge maatregelen opgelegd

In een uitgelekt document heeft de regering verregaande maatregelen neergepend om het coronavirus te stoppen. 12 Italiaanse provincies gaan in quarantaine, openbare plekken gaan dicht en begrafenissen moeten uitgesteld worden.

Het ziet er naar uit dat de Italiaanse regering naar China kijkt om zijn corona-uitbraak in te dammen. China nam in februari al enkele draconische maatregelen om het virus aan te pakken. Die aanpak lijkt ook te werken want voor de tweede dag op rij kon er in China gemeld worden dat het aantal besmettingen er daalde.

De Italiaanse regering, die geen grip kreeg op de situatie en het aantal corona-besmettingen zaterdag zag stijgen naar 5883, gaat nu dus ook drastische maatregelen nemen. Vorige week werden de scholen al gesloten nu raakte bekend dat de hele noordelijke regio in lockdown zou gaan. Lombardije, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro en Urbino, Venetië, Padua, Treviso, Asti en Alessandria zijn vanaf zondag 8 maart ‘rode zone’.

Er geldt in deze rode zone een in- en uitgaansverbod. Mensen in de regio (meer dan 10 miljoen) worden aangeraden binnen te blijven tenzij absoluut noodzakelijk. Thuiswerken wordt zo veel mogelijk aangespoord.

Ook alle sportscholen en zwembaden in de regio gaan toe. Bruiloften en begrafenissen moeten uitgesteld worden. Burgerlijke en religieuze ceremonies, inclusief begrafenisceremonies, zijn geschorst. Alle georganiseerde evenementen zijn ook opgeschort, evenals evenementen op openbare of privé-plaatsen, inclusief die van culturele, recreatieve, sportieve en religieuze aard. Bioscopen en theaters sluiten de deuren.

Bars en restaurants mogen voorlopig open blijven als ze kunnen garanderen dat ze hun klanten op een meter van mekaar kunnen houden. Bij overtredingen komen er sancties.

Artsen en verpleegkundigen zien ondertussen hun vakantie als sneeuw voor de zon verdwijnen, hun vakanties worden ingetrokken. In ziekenhuizen zijn bezoekers en familieleden maar in heel beperkte mate nog toegelaten.

Alle maatregelen zijn tot 3 april geldig.

