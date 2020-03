Zidane over blessure Eden Hazard: “Weet niet of hij voor het einde van het seizoen al terug zal zijn”

Eden Hazard werd donderdag in Texas geopereerd aan de rechterenkel. Vooralsnog is het onduidelijk wanneer de Rode Duivel terug in een officiële wedstrijd te zien zal zijn, maar Real Madrid-coach Zinédine Zidane hoopt alvast dat hij dit seizoen nog over Hazard kan beschikken. “En het is zeker mogelijk”, vertelde de Fransman op de persconferentie voor de match tegen Real Betis.

“De operatie is verlopen zoals de chirurg gepland heeft”, legde Zizou uit. Hazard raakte op 22 februari geblesseerd aan dezelfde enkel die hem eerder in het seizoen al meer dan twee maanden aan de kant had gehouden. Het is twijfelachtig of hij nog voor het einde van het seizoen terug zal keren. “Maar ik hoop daar natuurlijk wel op. Het is zeker mogelijk dat hij nog zal spelen”, aldus Zidane.