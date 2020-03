‘Monster van de Ardennen’ bekent moord op Estelle (9)

Ze keerde terug van school op 9 januari 2003 in het Franse dorpje Guermantes, dicht bij Parijs. En sindsdien is van de negenjarige Estelle Mouzin nooit meer iets vernomen. Na zeventien jaar blijkt nu dat Michel Fourniret verantwoordelijk is voor haar dood. Volgens het parket van Parijs heeft de Franse seriemoordenaar “zijn deelname in de feiten bekend”.

De politie vermoedde al langer dat Fourniret iets te maken kon hebben met Mouzins verdwijning. Maar hij had een alibi: op 9 januari 2003 had Fourniret vanuit Sart-Custinne in België gebeld met zijn zoon om hem een gelukkige verjaardag te wensen. Dat bleek ook uit zijn telefoongegevens.

Een waterdicht alibi dus, want Sart-Custinne ligt meer dan 250 kilometer van het dorpje waar Estelle verdween. Maar die uitleg stond sinds eind vorig jaar op losse schroeven, nadat Fournirets ex-echtgenote had toegeven dat zij had gebeld met hun zoon. Fourniret had haar destijds gevraagd dat te doen.

De speurders zijn afgelopen week opnieuw begonnen met ondervragingen. Na drie dagen ging de seriemoordenaar uiteindelijk overstag in het bureau van onderzoeksrechter Sabine Kheris. Wat Fourniret precies gezegd heeft, is niet duidelijk. Of hij informatie gegeven heeft over waar het lichaam begraven ligt, is ook niet duidelijk. Volgens verschillende media zou Fourniret aan een vroeg stadium van de ziekte van Alzheimer lijden.

Afgeluisterd

Fourniret, 77 intussen en bijgenaamd het “monster van de Ardennen”, zit in de cel nadat hij in 2008 werd veroordeeld tot levenslang voor de moorden tussen 1987 en 2001 op zeven meisjes en jonge vrouwen, onder wie de Belgische Elisabeth Brichet (12). De meeste van zijn slachtoffers begroef hij in de Ardennen. De omvang van zijn gruweldaden werd pas duidelijk nadat hij al in de cel zat voor de mislukte ontvoering van een vrouw. De politie luisterde toen de gesprekken af die Fourniret met zijn vrouw had in de “intieme kamer” van de gevangenis. Op basis van die afgeluisterde gesprekken ging zowel Fourniret als zijn vrouw snel tot bekentenissen over. Maar de moord op Estelle Mouzin had hij altijd ontkend. Tot nu.