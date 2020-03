Advocaat Sven Mary neemt geen vrouwen meer aan door #MeToo: “Zijn houding is problematisch”

In een interview met Het Laatste Nieuws dit weekend spreken komiek Alex Agnew, journalist Dirk Draulans en advocaat Sven Mary over hoe zij omgaan met #MeToo. De Brusselse strafpleiter legde uit begrip te hebben voor de beweging maar kwam toch met een opmerkelijke uitspraak. “Wij nemen op het advocatenkantoor geen vrouwen meer aan. Dat is jammer want er studeren veel bekwame en intelligente dames af. Maar ik heb eens een probleem gehad met een stagiaire die beweerde dat ze haar slechte evaluatie te danken had aan het feit dat ze niet op mijn avances was ingegaan. Ik wil mezelf niet meer aan dat soort risico blootstellen.”

Op de uitspraak kwam op sociale media onmiddellijk veel kritiek. “Straf van Sven. Discriminatie op basis van geslacht kan echt niet”, tweette onder meer CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Ook de Vlaamse ombudsvrouw gender bekritiseerde de advocaat. “Jammer dat #MeToo, een maatschappelijke beweging die voor empowerment staat en die gaat over het aangeven van legitieme grenzen, tot dit soort houding leidt.”

Lading klachten

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen noemt de woorden van de advocaat zelfs “erg problematisch en stigmatiserend”. “Hij beweert dat alle vrouwen zomaar dingen beweren over grensoverschrijdend gedrag, terwijl er al voldoende is bewezen dat dat niet zo is. Hij discrimineert ook een hele groep, namelijk vrouwen, op basis van één kenmerk, hun geslacht.” Stevens twijfelt er dan ook niet aan dat er de komende dagen klachten zullen binnenstromen bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Volgens arbeidsmarktexpert Jan Denys begeeft de advocaat zich trouwens op glad ijs met zijn uitspraken. Een werkgever neemt in de praktijk aan wie hij wil, toch is het volgens Denys wettelijk verboden om sollicitaties van een specifieke groep zomaar in de vuilnisbak te gooien. Hij maakt de vergelijking met werkgevers die expliciet zeggen dat ze een probleem hebben met bijvoorbeeld Marokkanen. Kortom: Mary overtreedt de antidiscriminatiewet.