Vrouwen betogen in Brussel, Antwerpen en Gent tegen ongelijkheid

Internationale Vrouwendag wordt jaarlijks op 8 maart gevierd. Ook in ons land zullen heel wat acties en evenementen in ons land plaatsvinden om onder meer ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te kaarten en meer vertegenwoordiging van vrouwen te eisen. Het “Collecti.e.f 8 maars” organiseert zo voor de tweede keer een nationale vrouwenstaking, die 48 uur zal duren van zondag 8 tot en met maandag 9 maart, met onder meer betogingen in Brussel, Antwerpen en Gent. De socialistische vakbond ABVV heeft voor beide dagen een nationale stakingsaanzegging ingediend.

Onder het motto “We stoppen allemaal, we stoppen alles, we stoppen overal” worden vrouwen opgeroepen 48 uren te staken. Daarmee wordt niet alleen bedoeld het werk neer te leggen, maar vraagt het collectief ook te verzaken aan huishoudelijke taken, niet naar lessen te gaan en te stoppen met consumeren. De stakers protesteren onder meer tegen het gebrek aan crèches en hekelen het feit dat huishoudelijk werk vooral door vrouwen wordt uitgevoerd. Van 10 tot 14 uur zullen de betogers zondag op het Albertinaplein in Brussel aanwezig zijn met een “feministisch dorp”, aldus een van medeorganisatoren, de Vrouwenraad. Om 14 uur wordt afgesproken op het Europakruispunt aan de ingang van station Brussel-Centraal voor de start van een tweede nationale vrouwenmars.

Volgens Collecti.e.f 8 maars zullen ook lokale acties worden opgezet in onder meer Leuven, Gent, Doornik en Luik. In Antwerpen wordt er om 13.30 uur betoogd van de Stadswaag tot het De Coninckplein en ook in Gent zullen vrouwen en sympathisanten door de straten trekken vanaf het Sint-Veerleplein om 13.30 uur. Vorig jaar bracht de nationale vrouwenstaking in Brussel duizenden mensen op de been.

Omdat 8 maart dit jaar op een zondag valt, zal de actie tot maandag 9 maart doorgaan zodat alle vrouwen hun eisen naar buiten kunnen brengen binnen hun werkplek of opleidingsfaciliteit en zodat vrouwen “kunnen gaan staken, zelfs als ze niet werken op zondag”. De organisatie roept vrouwen ook op maandag 9 maart “lawaai te maken” tussen 11 en 14 uur.

#EachforEqual

In Leuven wil de vrouwenvereniging Ferm, voorheen KVLV, ook aandacht vragen voor de ongelijke verdeling van zorgtaken in gezinnen. De vereniging houdt daarom een sessie Drums-Fit, waarbij je pasjes uitoefent en intussen met drumsticks op een zitbal klopt, aan Hal 5 om “de vele ballen die ze tegelijk in de lucht moeten houden” te bekampen.

Het Atomium slaat dan weer de handen in elkaar met de Smurfen, om het “Smurfin-principe” in de kijker te zetten. Dat is een term die werd uitgevonden door een journalist van The New York Times, die de minderwaardige representatie van vrouwen in films en tv-series uitlicht.

Ook in de kunstwereld wordt er zondag/vandaag extra aandacht aan vrouwen geschonken. In het Fin-de-Sièclemuseum in Brussel zal er een rondleiding worden gegeven die de vertegenwoordiging van vrouwen in de kunstcollecties belicht en analyseert. Want hoewel de permanente tentoonstellingen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België slechts drie werken van vrouwelijke kunstenaars vertonen, blijken de kunstcollecties nog bol van andere werken van vrouwelijke kunstenaars te zitten, aldus de initiatiefnemers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Het officiële thema van de Internationale Vrouwendag is #EachforEqual. Dat zou duidelijk moeten maken dat iedereen kan zorgen voor een meer gelijke wereld. Zondag/vandaag vinden over heel België debatten, workshops, lezingen en filmvertoningen plaats voor Internationale Vrouwendag.