Aanhoudingsbevel tegen Marisa Papen voor naaktfoto in wereldberoemde moskee

Het Openbaar Ministerie in Istanboel in Turkije heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen het Belgische naaktmodel Marisa Papen (28). Papen riskeert drie jaar cel omdat ze zich twee jaar geleden naakt liet fotograferen in de voormalige kathedraal en moskee Hagia Sofia. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

In 2018 trok Marisa Papen naar Istanboel, waar ze een bezoek bracht aan de Hagia Safia. Een voormalige kathedraal en moskee, die sinds de jaren 30 een museum is dat elk jaar heel wat toeristen trekt. Binnen trok het naaktmodel haar boerka omhoog zodat een fotograaf foto’s van haar kon maken. Dat deed ze tot twee keer toe.

Maar een dag na haar vertrek uit Istanbul werd het personeel van het hotel waar ze verbleef ondervraagd. Ook verschillende burgers dienden een klacht in tegen het model, waardoor het parket besloot om het model te vervolgen.

Niet de eerste keer

Met de naaktfoto’s wilde Papen “dat mensen bewust beginnen nadenken over wat zo verkeerd kan zijn aan een lichaam”. Ook zei ze taboes te willen doorprikken met haar naaktfoto’s.

De Limburgse kreeg in het verleden ook al problemen toen ze naakt poseerde aan de Klaagmuur in Jeruzalem. Ze verbleef ook een nachtje in de cel na een fotoshoot in de tempel van Karnak in Egypte.