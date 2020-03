Zes doden na instorting ‘quarantainehotel’ in China

In de Chinese stad Quanzhou, in de provincie Fujian, is zaterdagavond een hotel ingestort dat gebruikt werd als quarantaineruimte. Een zeventigtal personen zou daarbij onder het puin zijn terechtgekomen. Minstens zes mensen kwamen om het leven.

Het hotel Xinjia, dat tachtig kamers telt, was onlangs omgebouwd tot quarantaineruimte voor coronapatiënten en mensen die in contact waren gekomen met besmette mensen. Om 19.30 uur lokale tijd stortte het hotel in.

Foto: AFP

Van de 71 mensen die zaterdag in het hotel waren, werden er al 48 van onder het puin gehaald. Zes mensen overleefden de instorting niet. Één persoon verkeert in kritieke toestand, vier anderen zijn zwaargewond. Een team van experts uit nabijgelegen steden is onderweg om te helpen bij de inspanningen, zei de National Health Commission in een verklaring.

Volgens de Chinese media werd de eigenaar van het hotel aangehouden. Er waren renovaties aan de gang op de eerste verdieping toen het hotel instortte. Het is nog niet duidelijk waarom het hotel is ingestort.

Foto: AFP