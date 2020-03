Regen en kans op een donderslag

Het is nog droog zondagochtend, met enkele opklaringen in het oosten terwijl een regenzone het land binnentrekt vanaf de kust. Die storing trekt geleidelijk oostwaarts met op de meeste plaatsen perioden van regen. In de namiddag kan het plaatselijk hard regenen met kans op een donderslag.

Op het einde van de namiddag komen er in het westen tussen de wolkenvelden door enkele opklaringen. Maxima van 5 tot 8 graden in de Ardennen en van 8 tot 11 graden elders. De wind waait meestal vrij krachtig tot af en toe krachtig uit zuidwestelijke richtingen met rukwinden van 50 tot 70 kilometer per uur. Op het einde van de dag zwakt de wind in het binnenland enigszins af, meldt het KMI.

Deze avond verwacht het KMI nog tijdelijk regen in het oosten van het land. Elders wordt het droger met opklaringen en wolkenvelden. ‘s Nachts wordt het overal wisselend bewolkt met vooral in het zuiden van het land en langs de Franse grens kans op enkele lokale buien. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee bij een matige zuidwestenwind met rukwinden rond 40 of 50 kilometer per uur.

Rukwinden tot 70 kilometer per uur

Maandag is het eerst wisselend bewolkt met vooral in het centrum en het oosten van het land lokale buien. Op het einde van de namiddag worden de wolkenvelden talrijker vanaf het westen op de nadering van een actieve regenzone. Die trekt ’s avonds het land binnen. De matige westzuidwestenwind wakkert dan gevoelig aan en krimpt naar zuidwest, met rukwinden die kunnen oplopen tot 70 kilometer per uur tijdens de nacht. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden op de Ardense hoogten en tussen 8 en 10 graden elders.

Dinsdag zorgt een actieve storing voor veel bewolking en perioden van regen. In de loop van de namiddag wordt het droger in het westen. Het blijft winderig, maar vrij zacht met maxima van 8 tot 10 graden in de Ardennen en van 11 tot 13 graden elders.

Fris en onstabiel

Woensdag komen we terecht in onstabiele zeelucht. Het wordt wisselvallig met perioden van buien of regen. In het westen is het waarschijnlijk droger. Het blijft winderig maar vrij zacht met maxima tussen 9 graden in Hoge Ardennen en 14 of 15 graden in Vlaanderen.

Donderdag verwachten we de doortocht van een nieuwe storing met vrij veel bewolking en perioden van regen. Maxima tussen 8 en 11 graden bij een strakke wind.

Vrijdag is de aangevoerde lucht waarschijnlijk frisser en onstabiel. Het wordt dus wisselvallig met buien van regen of stofhagel en in de Hoge Venen mogelijk winterse neerslag. Maxima van 4 tot 9 graden.