Liesbeth Homans: “Als ik word uitgemaakt voor nazihoer, dan is dat vaak door mensen met allochtone roots”

In een interview met ‘De Zondag’ naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag zegt Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) dat ze begrip heeft voor de oproep van parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) tegen het toenemende seksisme en racisme op sociale media. “Maar seksisme komt niet alleen van witte mannen, zoals zij zegt.”

Eerder deze week lanceerde Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi een veelbekeken filmpje op social media waarin ze vertelt wat ze op een doorsnee post zoal krijgt van racistische en seksistische reacties. El Kaouakibi vroeg haar collega-politici om daar niet langer over te zwijgen.

In een zeldzaam interview met ‘De Zondag’ reageerde Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans op die oproep. “Sihame is hét model van een perfect geïntegreerde vrouw met allochtone roots. Ik kan me inbeelden dat zij veel te maken krijgt met seksisme en racisme. Die bagger moet stoppen, dat vind ik ook.”

Toch plaatst ze ook een kanttekening bij de ervaringen van El Kaouakibi. “Het seksisme komt niet alleen van witte mannen, zoals zij zegt. Dat kan misschien voor haar het geval zijn. Maar als ik word uitgemaakt voor nazihoer, dan is dat vaak door mensen met allochtone roots. Seksisme komt van alle kanten, net als racisme. Ik vind het spijtig dat zij dat beperkt tot één kleur.”

Cara Pils

Ook Homans krijgt naar eigen zeggen veel te maken met negatieve reacties op sociale media, maar wordt er niet meer echt door geraakt, tenzij ze over haar kinderen gaan. “Als iemand tweet dat mijn kinderen een andere moeder verdienen: dát doet pijn. Wie houdt zich daarmee bezig, vraag ik me dan af. Zijn dat gefrustreerde mensen die de ganse dagen niets te doen hebben en dan maar met een Cara Pils achter hun computer kruipen?”

