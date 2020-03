CD&V bevraagt eigen leden over regeringsvorming

De partij CD&V heeft een online enquête gestuurd naar al haar leden gestuurd waarin onder meer gepolst wordt naar hun houding tegenover een zogenaamde Vivaldi-coalitie.

Morgen worden de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) verwacht bij de koning om verslag uit te brengen. Maar iedereen kijkt eigenlijk vooral uit naar het partijbureau van CD&V. Die partij heeft immers de sleutel voor de vorming van een regering in handen: is ze alsnog bereid om in een regering te stappen zonder N-VA, dan lijkt een Vivaldi-coalitie (de paars-groene partijen, aangevuld met CD&V) steeds meer een reële optie.

De CD&V-top heeft altijd gezegd dat ze een federale regering wil met een Vlaamse meerderheid en heeft zich vastgeklampt aan N-VA, maar de druk om - ter wille van de stabiliteit van het land - die voorwaarden te laten vallen, wordt alsmaar groter. Vandaar allicht dat de partij nu via een online bevraging polst bij haar leden hoe die daar tegenover staan.

In de enquête wordt eerst gevraagd welke kernthema’s de leden het belangrijkst vinden: koopkracht en rechtvaardige fiscaliteit, veiligheid en migratie, betaalbare zorg, klimaatambitie, instellingen die werken en een ethisch kader voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

Maar vervolgens wordt ook expliciet naar de visie van de leden op de regeringsvorming gevraagd: vinden ze dat CD&V moet meewerken aan een Vivaldi-coalitie, dat de partij moet blijven vasthouden aan een Vlaamse meerderheid, dat ze een oppositiekuur moet overwegen of dat het tijd is voor nieuwe verkiezingen? Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten van de bevraging klaar zullen zijn.