Voorzitter van Italiaanse spelersvakbond wil Serie A stopzetten omwille van coronavirus

De voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond (AIC) Damiano Tommasi wil dat alle wedstrijden in de Serie A tot nader order worden afgelast vanwege het coronavirus. Hij vindt het geen goed idee dat de competitie verdergaat achter gesloten deuren.

“Laat ons de competitie stoppen! Waar wachten we nog op? Stop het voetbal!”, tweette hij zaterdagavond.

Vorig weekend werden zes matchen in de Serie A uitgesteld. De duels, waaronder de topper Juventus/Inter, worden vandaag/zondag of maandag ingehaald zonder publiek. De matchen Milan/Genoa, Parma/SPAL en Sassuolo/Brescia liggen in de quarantainezone.

Damiano Tommasi.

De Italiaanse premier Giuseppe Conte vaardigde zondag een decreet uit waardoor Lombardije en veertien provincies tot begin april deels worden afgesloten. Daardoor wordt de bewegingsvrijheid van zo’n zestien miljoen mensen beperkt. (belga)