Schendingen van staakt-het-vuren in Idlib

Het door Rusland en Turkije onderhandelde staakt-het-vuren voor het laatste grote rebellengebied rondom de Syrische stad Idlib wordt geschonden. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR).

Troepen van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad zouden meerdere dorpen in de provincie aangevallen hebben. Na zware beschietingen door de rebellen zou het Syrische leger zich weer teruggetrokken hebben. Volgens de ngo heerst er algemeen een “gespannen rust” in de regio.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin werden het vorige week in Moskou eens over het staakt-het-vuren. Turkije steunt de rebellen in Syrië en heeft er ook eigen troepen. Rusland steunt het Syrische leger. De derde dag van de wapenstilstand begon in de nacht van zaterdag op zondag.

“19 schendingen van het staakt-het vuren”

Ook Rusland heeft het over schendingen, zeker 19, zo citeerde het persagentschap Interfax het ministerie van Defensie in Moskou. Het Russische leger stelt aanhangers van illegaal bewapende groepen voor de schoten verantwoordelijk. Rusland beschouwt in de regel alle tegenstanders van president Assad als terroristen.

De Turkse zender CNN Türk berichtte daarentegen dat het staakt-het-vuren standhoudt. Zaterdag had de Turkse defensieminister Hulusi Akar al laten weten dat er sinds het in voege treden “geen schendingen” waren geweest. Ankara zou om het even welke aanvallen op Turkse observatieposten en troepen in Idlib op de “hardst” mogelijke manier beantwoorden, citeerde het Turkse staatspersagentschap Anadolu de minister.

Honderdduizenden mensen zijn wegens het geweld rond Idlib gevlucht naar de Turkse grens. De humanitaire situatie in de regio is rampzalig.