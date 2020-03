Italiaanse regering wil Serie A stilleggen, aftrap Parma-SPAL is nog niet gegeven

Als het van de Italiaanse regering afhangt, dan wordt de Serie A tijdelijk stilgelegd. De druk ligt nu volledig bij de Italiaanse voetbalbond. Om 12.30 uur moest Parma-SPAL beginnen, maar de aftrap is met één uur uitgesteld. Beide ploegen stonden nochtans in uitrusting klaar om aan de aftrap te beginnen. Niemand lijkt op dit moment te weten of er vandaag nog wordt gevoetbald in Italië. Vandaag staan nog vier wedstrijden geprogrammeerd, alle in Noord-Italië. Milan-Genoa, Sampdoria-Verona, Udinese-Fiorentina en Juventus-Inter.

De Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora legt nu alle druk bij de Italiaanse voetbalbond om de Serie A volledig stil te leggen: “Ik denk dat het de plicht is van voorzitter Gabriele Gravina om nog eens goed na te denken. Hij moet niet wachten op een eerste positief geval onder de spelers alvorens zijn verantwoordelijkheid te nemen.”

Spadafora liet zondag weten dat hij alle duels in de Serie A wil uitstellen vanwege het coronavirus. Hij trad daarmee de voorzitter van de spelersvakbond Damiano Tommasi bij.

“Ik deel de mening van Damiano Tommasi. Het heeft geen zin om te voetballen terwijl wij de burgers enorme offers vragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Andere federaties hebben al de verstandige beslissing genomen om de competities voorlopig stop te zetten.”

In principe wordt vandaag/zondag ook de topper tussen Juventus en Inter gespeeld, weliswaar achter gesloten deuren.

Ook vakbond wil een stop

De voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond (AIC) Damiano Tommasi wil ook dat alle wedstrijden in de Serie A tot nader order worden afgelast vanwege het coronavirus. Hij vindt het geen goed idee dat de competitie verdergaat achter gesloten deuren.

“Laat ons de competitie stoppen! Waar wachten we nog op? Stop het voetbal!”, tweette hij zaterdagavond.

Vorig weekend werden zes matchen in de Serie A uitgesteld. De duels, waaronder de topper Juventus/Inter, worden vandaag/zondag of maandag ingehaald zonder publiek. De matchen Milan/Genoa, Parma/SPAL en Sassuolo/Brescia liggen in de quarantainezone.